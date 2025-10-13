IonQ Aktie News: IonQ schießt am Nachmittag hoch
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,1 Prozent auf 76,35 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 8,1 Prozent auf 76,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 76,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 563.586 IonQ-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,97 USD. Mit einem Zuwachs von 8,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 87,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.08.2025. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,69 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -1,686 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck
D-Wave-Aktie nach spektakulären Fortschritten von IonQ nur zeitweise unter Druck
Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu IonQ Inc Registered Shs
Analysen zu IonQ Inc Registered Shs
Keine Analysen gefunden.