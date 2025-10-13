DAX24.346 +0,4%Est505.557 +0,5%MSCI World4.281 +1,0%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.620 +1,9%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,58 +2,4%Gold4.099 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Fokus auf Aktienkurs

IonQ Aktie News: IonQ schießt am Nachmittag hoch

13.10.25 16:08 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ schießt am Nachmittag hoch

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,1 Prozent auf 76,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
66,70 EUR 4,72 EUR 7,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 8,1 Prozent auf 76,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 76,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 563.586 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,97 USD. Mit einem Zuwachs von 8,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 87,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.08.2025. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,69 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -1,686 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung

Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck

D-Wave-Aktie nach spektakulären Fortschritten von IonQ nur zeitweise unter Druck

In eigener Sache

Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu IonQ Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung