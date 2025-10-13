IonQ Aktie News: IonQ schießt am Nachmittag hoch

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,1 Prozent auf 76,35 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 8,1 Prozent auf 76,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 76,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 563.586 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,97 USD. Mit einem Zuwachs von 8,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 87,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.08.2025. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,69 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -1,686 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

