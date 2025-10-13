IonQ Aktie News: IonQ verteuert sich am Montagabend kräftig

IonQ im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von IonQ. Zuletzt sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 18,5 Prozent auf 83,74 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 18,5 Prozent auf 83,74 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IonQ-Aktie bisher bei 84,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,11 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.131.162 Stück gehandelt.

Am 13.10.2025 markierte das Papier bei 84,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,62 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 88,51 Prozent wieder erreichen.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 06.08.2025. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. IonQ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,686 USD je IonQ-Aktie stehen.

