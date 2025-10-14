IonQ Aktie News: IonQ fällt am Nachmittag tief

Blick auf IonQ-Kurs

Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 5,5 Prozent auf 77,60 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 5,5 Prozent auf 77,60 USD. Das bisherige Tagestief markierte IonQ-Aktie bei 76,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 521.735 Stück.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2025). Gewinne von 9,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 10,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Mit einem Kursverlust von 86,69 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 06.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,69 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD in den Büchern standen.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren.

2027 dürfte IonQ einen Verlust von -1,686 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

