IonQ Aktie News: Bären lasten am Abend auf IonQ

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IonQ. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 11,7 Prozent auf 52,56 USD.

Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 11,7 Prozent auf 52,56 USD nach. Die IonQ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,28 USD ab. Bei 58,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.465.685 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 37,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 13,90 USD. Mit Abgaben von 73,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 20,69 Mio. USD gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von IonQ.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung

Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck