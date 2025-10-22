IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Nachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich IonQ

Die Aktie von IonQ gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 58,15 USD.

Die IonQ-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 58,15 USD abwärts. Die IonQ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,13 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 58,00 USD. Zuletzt wurden via New York 494.352 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Mit einem Zuwachs von 45,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 76,10 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,18 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 81,81 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 05.11.2025 vorlegen. Am 11.11.2026 wird IonQ schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,770 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

