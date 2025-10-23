AKTIE IM FOKUS: Roche schwach - Jefferies: 'Konsens bereits am neuen Gewinnziel'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Papiere von Roche sind am Donnerstag nach vorgelegten Quartalszahlen und angehobenem Jahresgewinnziel auf Talfahrt gegangen. Die Aktie fiel als Schlusslicht im SMI und auch im währungsgemischten Stoxx Europe 50 um 3,0 Prozent auf 272,20 Franken.
Damit sackte es zudem unter die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und fand bei zeitweise 271,10 Franken schließlich Halt an der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Das bisherige Jahresplus verringerte sich auf 6,5 Prozent.
Das Zahlenwerk und der Ausblick des Pharmakonzerns sei "gut, aber nicht gut genug" gewesen, resümierte eine Aktienexpertin. Jefferies-Analyst Benjamin Jackson verwies zudem darauf, dass Roche umsatzseitig die Erwartungen verfehlt habe und dass das von den Schweizern angehobene Ziel für den zu konstanten Wechselkursen bereinigte Gewinn je Aktie bereits den Markterwartungen entspreche./ck/jha/
