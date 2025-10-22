Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Nachmittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 279,80 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 279,80 CHF ab. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 279,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 279,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 194.762 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. 12,15 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 276,00 CHF angegeben.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,91 CHF je Aktie aus.

