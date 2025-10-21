Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Einbußen

So bewegt sich Roche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 279,70 CHF ab.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 279,70 CHF nach. Bei 279,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 281,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 135.654 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 17,09 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 276,00 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,91 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren bedeutet