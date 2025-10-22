Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt Stellung am Mittag

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 280,70 CHF.

Mit einem Wert von 280,70 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 281,30 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 279,20 CHF. Bei 279,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 94.324 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 17,39 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 276,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,91 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie dennoch leichter: Weitere Erfolge in Brustkrebsstudie mit Giredestrant - FDA gibt Gazyva frei

Roche-Aktie trotzdem im Minus: Illumina mit neuer Gen-Sequenzierung-Technologie herausgefordert

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren bedeutet