Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 280,20 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 280,20 CHF. Bei 279,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 279,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 24.217 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,99 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 17,24 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 276,00 CHF.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,91 CHF je Aktie belaufen.

