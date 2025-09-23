DAX23.684 +0,3%ESt505.473 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.352 +0,1%Nas22.567 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,59 +1,2%Gold3.756 -0,2%
IonQ Aktie News: IonQ gibt am Mittwochnachmittag nach

24.09.25 16:09 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 72,26 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 3,8 Prozent auf 72,26 USD ab. Der Kurs der IonQ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,18 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,20 USD. Zuletzt wechselten via New York 778.155 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,34 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2024 auf bis zu 7,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 89,61 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,18 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 81,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,38 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,69 Mio. USD ausgewiesen.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -1,686 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

