IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IonQ. Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 75,01 USD.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 75,01 USD. Die IonQ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,05 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,20 USD. Bisher wurden heute 2.480.278 IonQ-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 76,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2024 auf bis zu 7,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 898,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.
IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren.
Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,686 USD je IonQ-Aktie belaufen.
