Die russische Luxusversion des Apple iPhone 11

• Das Unternehmen Caviar hat sich auf die Veredelung von Smartphones spezialisiert• Die wohl exklusivsten Ausstattungsmerkmale sind Stücke vom Mond, von einem Meteoriten und von einem Raumschiff• Das neue iPhone wird voraussichtlich am 10. September veröffentlicht

Das neue iPhone 11

Mittlerweile scheint es eine Tradition zu werden, denn jährlich im September stellt Apple das neue iPhone vor und in den Monaten davor fiebern die Fans dem Gerät entgegen. Jedes Detail der Gerüchteküche wird fleißig diskutiert, jedes Foto eines Bauteils macht Schlagzeilen. Die voraussichtliche Präsentation des iPhone 11 im kommenden September rückt immer näher und auch wenn es von Apple noch keine öffentlichen Informationen gibt, bietet ein auf Smartphone-Veredelung spezialisiertes Unternehmen aus Russland, bereits entsprechend kostspielige Luxusversionen zur Vorbestellung an.

Smartphone in Star-Trek-Optik

Der russische Smartphone-Veredler Caviar fertigt alternative Gehäuse für iPhones aus besonders hochwertigen und exklusiven Materialien für zahlungskräftige Kunden und bietet schon vor der offiziellen Vorstellung das designierte iPhone 11 zur Vorbestellung an. Unter anderem wird es auch eine Version in Form eines offenbar auf ein Stück limitierten Exemplars in Star-Trek-Optik geben. In der Hülle des iPhone 11 sind unter anderem verschiedene Edelmetalle und -steine integriert. Die wohl exklusivsten Ausstattungsmerkmale sind Stücke vom Mond, von einem Meteoriten und von einem Raumschiff. Zudem hat der Veredler noch eine mechanische Uhr auf der Rückseite angebracht. Die Kosten für das Luxus-Apple-Handy sollen sich auf stolze 49.400 US-Dollar belaufen.

Weitere Luxusversionen erhältlich

Wem knapp 50.000 Dollar zu viel Geld für ein Smartphone sind, kann alternativ bei den "günstigeren" Varianten zuschlagen. Denn mit den Versionen "Universe" für 7.710 US-Dollar, "Singularity" für 6.050 US-Dollar, "Soyuz" für 5.590 US-Dollar und "Explorer" für 4.990 US-Dollar bietet Caviar noch weitere exklusive iPhones. Die etwas weniger preisintensiven Exemplare sind ebenfalls Luxus-Versionen des kommenden iPhone 11, die sich lediglich im Design und in der Menge an Gold- und Silber-Verzierungen unterscheiden. So bietet "Soyuz" eine Flugbahn-Optik und "Explorer" erinnert an ein Borg-Raumschiff aus Star Trek. Die vergleichsweise günstigste Ausführung wird das "Apollo 11", für das der Hersteller 4.800 US-Dollar verlangt.

Release des iPhone 11

Bereits in der Vergangenheit hat Caviar immer wieder außergewöhnliche und hochpreisige Versionen verschiedener Smartphones designt. So gibt es beispielsweise das Samsung Galaxy S7 als Putin-Version für 27.000 US-Dollar und auch das iPhone XS hat das Unternehmen bereits als Luxusedition herausgebracht, welches ab einem Preis von 6.370 US-Dollar erhältlich war. Mit der Veredelung des iPhone 11 folgt nun die Superlative für knapp 50.000 US-Dollar. Das neue iPhone wird voraussichtlich am 10. September veröffentlicht, doch die Luxusversion kann bereits jetzt bei dem russischen Unternehmen vorbestellt werden. Ausgeliefert wird das ungewöhnliche Smartphone dann jedoch auch erst zum offiziellen Verkaufsstart von Apple.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WaitForLight / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images