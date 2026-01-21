DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -0,6%Nas23.535 +0,4%Bitcoin77.026 +1,2%Euro1,1791 +0,3%Öl65,95 +2,4%Gold4.977 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 adidas A1EWWW BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Intel 855681 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Tschechischer Rüstungskonzern CSG erfolgreich gestartet

23.01.26 18:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CSG Group
EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kursentwicklung, mehr Details)

AMSTERDAM/PRAG (dpa-AFX Broker) - Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) (CSG Group) hat am Freitag ein erfolgreiches Börsendebüt in Amsterdam gefeiert. In der Spitze kletterten die Aktien des Herstellers von Militärfahrzeugen und Munition auf bis zu 33,19 Euro. Der Verkaufspreis im Zuge des Börsengangs hatte bei 25 Euro je Aktie gelegen, der erste Kurs betrug 32 Euro und war damit 28 Prozent über dem Ausgabepreis. Letztlich gingen die CSG-Papiere mit 32,85 Euro aus ihrem ersten Handelstag.

Wer­bung

Die Marktkapitalisierung von CSG erreichte bis zu rund 33 Milliarden Euro und lag damit etwa doppelt so hoch wie jene der deutschen Rüstungsunternehmen RENK und HENSOLDT zusammen. Rheinmetall kommt aktuell auf ein Gewicht von fast 83 Milliarden Euro. Nach Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg war der CSG-Börsengang bisher der weltweit größte der Branche.

Aus Sicht des Analysten Maximilian Wienke vom Broker eToro steht der Börsengang exemplarisch für den Boom im europäischen Rüstungsmarkt. Das Wachstum der Branche sei stark geopolitisch getrieben, vor allem durch den Ukraine-Krieg und die globale Aufrüstung. Strukturell steigende Verteidigungsausgaben in Europa sprächen langfristig für den Sektor.

Das Geschäft von CSG boomt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Unternehmen liefert Fahrzeuge und Munition an den angegriffenen Staat. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres erzielte CSG einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro. Rund ein Viertel davon stammte aus der Ukraine.

Wer­bung

Am Freitag sorgte CSG für gute Stimmung im gesamten Sektor. Die deutschen Rüstungswerte Rheinmetall, Hensoldt und Renk schlossen zwischen 2,2 und 4,7 Prozent im Plus./ag/niw/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf CSG Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CSG Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu CSG Group

DatumMeistgelesen
Wer­bung