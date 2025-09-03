DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.116 -0,9%Nas21.139 -1,5%Bitcoin95.111 +2,1%Euro1,1643 -0,6%Öl69,29 +1,7%Gold3.522 +1,3%
Jaguar Land Rover nach Cyberattacke lahmgelegt

02.09.25 18:05 Uhr

COVENTRY (dpa-AFX) - Der britische Automobilhersteller Jaguar Land Rover hat wegen einer Cyberattacke schwere Störungen bei Produktion und Verkauf hinnehmen müssen.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die Systeme heruntergefahren, um den Schaden zu begrenzen. "Wir arbeiten jetzt rasch daran, um unsere weltweit genutzten IT-Systeme auf kontrollierte Art wieder zu starten", sagte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage.

Wer dahintersteckt, war zunächst unklar

Bislang gebe es keine Beweise, dass Kundendaten gestohlen wurden. Jaguar Land Rover gehört zum indischen Konzern Tata Motors.

Wer hinter dem Cyberangriff stecken könnte, war zunächst unklar. Mehrere große Unternehmen und Institutionen wurden in letzter Zeit zum Ziel von teilweise verheerenden Cyberattacken, darunter die Kaufhauskette Marks and Spencer und die British Library./cmy/DP/jha