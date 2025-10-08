DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.327 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -0,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.886 +0,6%Euro1,1613 -0,4%Öl65,91 +0,3%Gold4.029 +1,2%
Jaguar Land Rover nimmt Produktion wieder auf

08.10.25 06:17 Uhr

COVENTRY (dpa-AFX) - Der von einem Cyberangriff lahmgelegte britische Autobauer Jaguar Land Rover will die Produktion ab heute schrittweise wiederaufnehmen. Den Anfang machen laut einer Mitteilung des Unternehmens das Motorenwerk in Wolverhampton sowie mehrere Presswerke, die Karosseriewerkstatt, die Lackiererei und das Logistikzentrum an verschiedenen Standorten in Großbritannien. Ebenfalls noch in dieser Woche soll das Werk in der slowakischen Stadt Nitra die Fahrzeugproduktion wiederaufnehmen. Über weitere Schritte will das Unternehmen zeitnah informieren.

Der Autobauer war am 31. August Ziel einer Cyberattacke geworden, die Produktion stand danach zunächst still. Die britische Regierung half dem angeschlagenen Unternehmen Ende September mit einer Garantie für einen Milliardenkredit zur Absicherung der Lieferkette. Der Kredit kommt von einer Geschäftsbank. Der Chef von Jaguar Land Rover (JLR), Adrian Mardell, bezeichnete die Wiederaufnahme der Produktion nun als "wichtigen Moment für JLR und all unsere Stakeholder"./gma/DP/zb