JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 27,44 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 27,44 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,44 EUR. Bei 27,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 19.582 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Mit einem Zuwachs von 13,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,404 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 284,66 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 270,84 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Am 18.11.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

