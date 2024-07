JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 26,96 EUR nach oben.

Um 15:50 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 26,96 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 16.258 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 25,96 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,409 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 256,15 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 234,06 Mio. EUR umgesetzt.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,75 EUR je Aktie.

