JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 27,14 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 27,14 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,96 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 9.499 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. 14,74 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 19,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,404 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.08.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 284,66 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 270,84 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,68 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

