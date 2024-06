JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Montagnachmittag an Boden

JENOPTIK im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 28,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 28,00 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.905 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,57 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,71 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,409 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 256,15 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 234,06 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,75 EUR je Aktie.

