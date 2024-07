JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Kurs der JENOPTIK

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 27,88 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 27,88 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 27,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 252 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,409 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 234,06 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,15 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,75 EUR je Aktie.

