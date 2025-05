JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 18,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 18,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,08 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,14 EUR. Bisher wurden heute 10.188 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 40,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,66 Prozent.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,405 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 27,80 EUR angegeben.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 300,67 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 297,33 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,54 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

