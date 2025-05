JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 19,04 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 19,04 EUR abwärts. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 18,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.844 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 37,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 24,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,394 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 26,51 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umgesetzt.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte JENOPTIK die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

