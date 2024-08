JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Montagmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 24,16 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 3,1 Prozent auf 24,16 EUR nach. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,44 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.455 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 22,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,38 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,405 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 256,15 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 234,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. JENOPTIK dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je JENOPTIK-Aktie.

