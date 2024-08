JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 24,90 EUR zu.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 24,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 24,90 EUR. Mit einem Wert von 24,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 682 Stück.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,84 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,405 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 08.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

