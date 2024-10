JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Mittag Verluste

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 28,28 EUR.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 28,28 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 28,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.017 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,404 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus

Handel in Frankfurt: MDAX verliert am Montagnachmittag