JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 19,62 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 19,62 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,62 EUR. Bei 19,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 4.314 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 32,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,81 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,394 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte JENOPTIK die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je JENOPTIK-Aktie.

