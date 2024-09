JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 26,74 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 26,74 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.923 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 284,66 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 270,84 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

