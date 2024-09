JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag gefragt

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 27,00 EUR.

Um 11:40 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 27,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 27,10 EUR. Mit einem Wert von 26,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.404 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 15,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Abschläge von 26,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,404 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,68 EUR je JENOPTIK-Aktie.

