JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 21,66 EUR zu.

Das Papier von JENOPTIK legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 21,66 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,72 EUR an. Bei 21,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.059 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 43,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,24 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 6,56 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,417 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie verdient. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 274,31 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 25.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

