JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 19,33 EUR.

Mit einem Wert von 19,33 EUR bewegte sich die JENOPTIK-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,51 EUR aus. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,11 EUR. Bei 19,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 109.302 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 30,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 25,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,406 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,51 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 243,59 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

