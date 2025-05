JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 19,42 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 19,42 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,18 EUR. Bisher wurden heute 39.873 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 30,44 EUR markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 36,20 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,406 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,51 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,49 EUR je JENOPTIK-Aktie.

