JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 19,41 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 19,41 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 19,73 EUR. Bei 19,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 188.570 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,83 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,02 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,406 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,51 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 25.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,38 Prozent auf 300,67 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie knickt ein: JENOPTIK enttäuscht mit schwachem Jahresstart

Ausblick: JENOPTIK vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren bedeutet