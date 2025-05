JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 19,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 0,4 Prozent auf 19,24 EUR. Bei 19,24 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 19,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.886 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 36,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 33,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,406 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,23 EUR.

Am 25.03.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 300,67 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

