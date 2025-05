JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Vormittag ins Plus

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 19,19 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 19,19 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 19,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.543 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 36,96 Prozent niedriger. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,406 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,23 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 25.03.2025. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256,15 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 300,67 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

