JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Mittag nach

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 23,46 EUR ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 23,46 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 23,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.590 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 22,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 15,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,412 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 274,31 Mio. EUR – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen. Am 01.04.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

