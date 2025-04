JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Dienstagmittag ab

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 16,35 EUR.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 16,35 EUR ab. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,12 EUR ein. Bei 16,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 65.507 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. Gewinne von 86,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,415 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,01 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 25.03.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 300,67 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 297,33 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

