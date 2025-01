JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag im Minus

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 21,60 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 21,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 21,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,10 EUR. Zuletzt wechselten 60.229 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 44,17 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,30 Prozent.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,414 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,09 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 274,31 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.03.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,67 EUR fest.

