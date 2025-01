JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 21,98 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 21,98 EUR abwärts. Bei 21,94 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.025 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 8,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,414 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 274,31 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 26.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

