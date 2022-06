JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 23.06.2022 12:22:00 Uhr 2,4 Prozent auf 21,56 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 21,44 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.077 JENOPTIK-Aktien.

Am 04.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 37,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 1,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,79 EUR.

Am 11.05.2022 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 208,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte JENOPTIK am 10.08.2022 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie gefragt: JENOPTIK hofft auf nachhaltiges Image

JENOPTIK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

JENOPTIK-Aktie dennoch tiefrot: JENOPTIK mit starkem Jahresstart

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK AG

Bildquellen: JENOPTIK