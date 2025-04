JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 17,32 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 15:51 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 17,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,15 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 147.622 Aktien.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 75,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,415 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 28,01 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,32 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 300,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 297,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je Aktie aus.

