JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteidigt am Vormittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Bei der JENOPTIK-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,62 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 27,62 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,76 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 27,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,54 EUR. Bisher wurden heute 2.163 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 12,74 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Mit Abgaben von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 284,66 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

