Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Aktien auf Rekordjagd - Die Gründe, die Gefahren, die Gewinnertitel

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 06/2021, ab Freitag, 12. Februar 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Aktienrally mit Staatshilfe

Warum die Märkte in den USA und in Europa so boomen.

Titelgeschichte: Büffel und Bullen

Asiens Aufschwung ist nicht zu bremsen. Nicht nur in China.

Rohstoffaktien: Tonnenschwere Fracht

Der Hunger nach Rohstoffen wie Erz und Kupfer bringt Chancen.

Expoerttitel: Die Heimat des Bullen

Welche deutschen Unternehmen besonders von Asien profitieren.

Outdoorbranche: Hunger nach Frischluft

In den USA erleben die Anbieter von Outdoor-Ausrüstung einen unglaublichen Aufschwung.

Immobilienfonds: Begehrte Fassaden

Im Corona-Jahr 2020 waren Immobilienfonds gefragt. Gilt das auch für 2021? Ein Update.

Die neuen FondsNoten

Auf- und Absteiger des Monats sowie Erstbewertungen.

CO2-Zertifikate: Schmutz-Spekulationen

Auf steigende Preise für CO₂-Emissionsrechte setzen.

Private Finanzen: Onlinebroker im Test

Teil 2: Trading im In- und Ausland, Gebühren, Rabatte, Research.

Aktie im Brennpunkt 1: Qiagen

Covid-Tests treiben das Geschäft der Biotechfirma Qiagen an.

Aktie im Brennpunkt 2: Thyssenkrupp

Wie Thyssenkrupp die Wende schaffen will.

Zertifikate: Alles hängt am Zins

Ob Währung und Aktienkurse in der Türkei weiter zulegen.

Kopf der Woche: Didier Sornette

Der renommierte Risikoforscher aus Zürich im Interview.___________________________________________________

