Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Warten auf den "Wumms" - 9 starke Aktien fürs zweite Halbjahr

Warten auf den "Wumms": 9 starke Aktien fürs zweite Halbjahr

Die Rally an den Börsen könnte weitergehen. Mit den richtigen Trends und Titeln machen sich Anleger fürs zweite Halbjahr fit.

Auf den Markt gekommen

Die Amerikaner bunkern in der Pandemie Lebensmittel. Die US-Einzelhändler haben sich darauf eingestellt, Walmart bietet sogar einen Drive-Through-Service.

Auf immer und ewig

Wladimir Putin kann herrschen, bis er 84 ist. Die Russen sehen ihn als Garanten für Stabilität. Davon kann an der Börse nicht die Rede sein.

Kritik am Guru

Die Zweifel an Warren Buffett wachsen. Worauf wartet er? Hat er sein Gespür für Geld verloren?

Das Wirecard-Drama

Weshalb Tausende Wirecard-Aktionäre jetzt auf Schadenersatz klagen können.

Mobius-Interview

Der Starinvestor sieht neue Chancen an den Börsen. Seine Tipps.

Wasserstoff-Boom

Das Geschäft mit dem Klimaschutzgas explodiert. Wer davon profitiert.

Neue Höhen in Sicht

Welche Faktoren für höhere Silberpreise sprechen.

Auf den Zahn gefühlt

Ein Telekomkonzern versichert Autos, Autohändler verkaufen dafür überteuerte Policen, selbst in der Tierarztpraxis gibt es Versicherungsangebote.

Vorsicht, Blitzkredit!

Minidarlehen boomen. Doch die finanzielle Freiheit hat ihren Preis.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



