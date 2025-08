JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 21,58 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 21,58 USD. Die JinkoSolar-Aktie legte bis auf 21,58 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 21,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 5.724 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 60,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2024 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,21 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,90 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte JinkoSolar am 22.08.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -50,800 CNY einfahren.

