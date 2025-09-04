DAX23.587 -0,8%ESt505.314 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.269 -0,8%Nas21.582 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag gesucht

05.09.25 16:10 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,5 Prozent auf 25,10 USD.

Die JinkoSolar-Aktie konnte um 15:51 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 25,10 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 23.098 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 37,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Gewinne von 48,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 46,53 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,52 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,90 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -53,973 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
mehr Analysen