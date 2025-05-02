JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 22,27 USD zu.
Um 15:47 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 22,27 USD zu. Bei 22,36 USD erreichte die JinkoSolar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 22,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 5.449 Stück.
Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 37,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,71 Prozent. Bei 13,42 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 39,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,90 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -46,175 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Analysen zu JinkoSolar
Datum
Rating
Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|17.08.2011
|JinkoSolar outperform
|Credit Suisse Group
|05.08.2011
|JinkoSolar buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|18.07.2011
|JinkoSolar outperform
|Pacific Crest Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|23.11.2011
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|23.11.2011
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
