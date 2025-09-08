DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1708 -0,4%Öl66,43 +0,3%Gold3.631 -0,1%
So entwickelt sich JinkoSolar

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar wird am Dienstagabend ausgebremst

09.09.25 20:24 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar wird am Dienstagabend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 24,09 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
21,05 EUR -0,20 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie wies um 20:03 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 24,09 USD abwärts. Die JinkoSolar-Aktie sank bis auf 24,01 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.403 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 35,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 79,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JinkoSolar mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,72 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 04.11.2025 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --53,973 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

mehr Analysen