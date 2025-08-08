DAX24.063 -0,4%ESt505.333 -0,3%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.074 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.344 -1,6%
Fokus auf Aktienkurs

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

11.08.25 16:09 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 22,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
18,92 EUR 0,08 EUR 0,42%
Um 15:47 Uhr stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 22,22 USD. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,38 USD aus. Bei 22,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 7.385 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 37,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,60 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 40,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q2 2025 wird am 22.08.2025 erwartet.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -57,672 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen