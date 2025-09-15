JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 26,14 USD abwärts.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 26,14 USD. Das Tagestief markierte die JinkoSolar-Aktie bei 25,90 USD. Bei 26,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 70.563 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,88 Prozent. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 48,66 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,72 Prozent zurück. Hier wurden 1,90 Mrd. USD gegenüber 3,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je Aktie ausweisen dürften.

